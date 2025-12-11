پخش زنده
امروز: -
تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران ایران در ادامه بازیهای پاراآسیایی جوانان در پنجمین دیدار خود مقابل تایلند نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره بازیهای پاراآسیایی جوانان، تیم دختران ایران به مصاف تایلند رفت و مقابل این تیم با نتیجه ۹ به ۶ شکست خورد.
این پنجمین دیدار تیم ملی بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران در بازیهای پاراآسیایی جوانان بود، این تیم صبح امروز در رقابت با بنگلادش پیروز شد ضمن اینکه روز گذشته هم بنگلادش را شکست داده بود و در رقابت با تایلند هم صاحب یک برد و یک باخت شده بود.
زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران را تشکیل میدهند، آذر همایونپور هدایت این تیم را بر عهده دارد.