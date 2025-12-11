پخش زنده
بارش برف در ارتفاعات شهرستان سپیدان سبب خوشحالی مردم به خصوص کشاورزان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با ورود سامانه بارشی جدید، بارش برف و باران از بامداد امروز در شهرستان سپیدان آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
بارش برف سبب لغزندگی برخی از جادههای کوهستانی به خصوص جاده سپیدان شده و رعایت نکات ایمنی در این جاده الزامی است.
در حال حاضر همه جادههای اصلی و فرعی باز و تردد در جریان است.
نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای سپیدان و ماشین آلات برف روبی در جادههای پر تردد مستقر و عملیات نمک پاشی در گردنهها به صورت مستمر انجام میشود.
اداره راهداری و حمل و نقل جادهای سپیدان در اطلاعیهای از رانندگان خواست هنگام تردد در مسیرهای کوهستانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.
شهرستان سپیدان در شمال غربی فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.