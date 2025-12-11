به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با ورود سامانه بارشی جدید، بارش برف و باران از بامداد امروز در شهرستان سپیدان آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

بارش برف سبب لغزندگی برخی از جاده‌های کوهستانی به خصوص جاده سپیدان شده و رعایت نکات ایمنی در این جاده الزامی است.

در حال حاضر همه جاده‌های اصلی و فرعی باز و تردد در جریان است.

نیرو‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سپیدان و ماشین آلات برف روبی در جاده‌های پر تردد مستقر و عملیات نمک پاشی در گردنه‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود.

اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سپیدان در اطلاعیه‌ای از رانندگان خواست هنگام تردد در مسیر‌های کوهستانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

شهرستان سپیدان در شمال غربی فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.