رئیس جمهور در حاشیه دیدار دو جانبه با همتای قزاقستانی، از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران درباره آسیای مرکزی، منطقه عمومی سیردریا و خانات قزاق، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه دیدار دو جانبه رؤسای جمهور ایران و قزاقستان، آقای پزشکیان از نمایشگاه اسناد تاریخی مربوط به حضور، تعاملات و مراودات ایرانیان با ساکنان منطقه آسیای مرکزی، حوزه عمومی سیر‌دریا و خانات قزاق، بازدید کرد.

این نمایشگاه که با هدف ارائه بخش‌هایی از اسناد تاریخی دولت ایران در حوزه مناسبات فرهنگی، سیاسی و تمدنی با مناطق شرقی و شمال‌شرقی جهان ایرانی برپا شده بود، شامل مجموعه‌ای از نسخ خطی، مکاتبات تاریخی، نقشه‌های قدیمی، اسناد دیوانی و گزارش‌های دوره‌ای بود که جایگاه تاریخی منطقه سیر‌دریا و خانات قزاق را در تحولات و رویداد‌های روابط دو ملت نشان می‌داد.

در این بازدید، کارشناسان برگزاری نمایشگاه، توضیحاتی درباره پیشینه حضور ایران در عرصه‌های فرهنگی و اداری آسیای مرکزی، نقش این منطقه در مبادلات تاریخی جاده ابریشم و ارتباطات دیرینه میان مردمان سیر‌دریا و سرزمین‌های ایرانی ارائه کردند.

اسنادی از دوره‌های مختلف که نشان از اشتراکات عمیق زبانی، فرهنگی و اقتصادی دارد نیز مورد توجه هیئت ایرانی قرار گرفت.