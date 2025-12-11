بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران در قزاقستان
رئیس جمهور در حاشیه دیدار دو جانبه با همتای قزاقستانی، از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران درباره آسیای مرکزی، منطقه عمومی سیردریا و خانات قزاق، بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه دیدار دو جانبه رؤسای جمهور ایران و قزاقستان، آقای پزشکیان از نمایشگاه اسناد تاریخی مربوط به حضور، تعاملات و مراودات ایرانیان با ساکنان منطقه آسیای مرکزی، حوزه عمومی سیردریا و خانات قزاق، بازدید کرد.
این نمایشگاه که با هدف ارائه بخشهایی از اسناد تاریخی دولت ایران در حوزه مناسبات فرهنگی، سیاسی و تمدنی با مناطق شرقی و شمالشرقی جهان ایرانی برپا شده بود، شامل مجموعهای از نسخ خطی، مکاتبات تاریخی، نقشههای قدیمی، اسناد دیوانی و گزارشهای دورهای بود که جایگاه تاریخی منطقه سیردریا و خانات قزاق را در تحولات و رویدادهای روابط دو ملت نشان میداد.
در این بازدید، کارشناسان برگزاری نمایشگاه، توضیحاتی درباره پیشینه حضور ایران در عرصههای فرهنگی و اداری آسیای مرکزی، نقش این منطقه در مبادلات تاریخی جاده ابریشم و ارتباطات دیرینه میان مردمان سیردریا و سرزمینهای ایرانی ارائه کردند.
اسنادی از دورههای مختلف که نشان از اشتراکات عمیق زبانی، فرهنگی و اقتصادی دارد نیز مورد توجه هیئت ایرانی قرار گرفت.