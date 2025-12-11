به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و صنعت فرایند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگری‌ها تسهیل شده و از طریق سامانه‌ای جدید انجام می‌شود و به زودی متقاضیان می‌توانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ عزت‌اله زارعی در تشریح آخرین وضعیت طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: در حال حاضر بخشی از تسهیل فرایند در اختیار کنسولگری‌های ایران در کشور‌های خارجی است و بخشی دیگر از آن نیازمند مصوبه دولت در رابطه با تعرفه، خودرو‌ها بود که این موضوع خوشبختانه در جلسه هفته گذشته هیئت دولت تصویب شد تا مشخص شود که خودرو‌هایی که قرار است توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد شوند، با چه تعرفه‌هایی باشد.

وی افزود: در آیین نامه بند (ر) موضوع تعرفه‌ها به طور دقیق عنوان نشده بود و گمرک اعلام کرده بود که تعرفه‌ها باید به طور دقیق مشخص شوند؛ بر این اساس مصوبه مربوطه را از وزارت صمت به دولت ارائه دادیم و در دولت نیز تصویب شد و در حال حاضر نیز کنسولگری‌ها، آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارند و اخیرا یک سامانه در این رابطه راه اندازی شده تا افرادی که قصد واردت خودرو دارند، در آنجا ثبت نام کنند و کد رهگیری مربوطه را دریافت خواهند کرد تا مشخص شود که از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند و از طریق همان کد رهگیری در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: با محقق شدن مصوبه اخیر در رابطه با تعرفه مربوط به این خودرو‌ها در هیئت دولت، موانع موجود برداشته شده و پیش بینی ما این است که تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن، فرایند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور محقق و اجرایی شود.