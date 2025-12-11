پخش زنده
دومین روز نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» میزبان اکران ۶۰ مستند در بخشهای مختلف و برگزاری ۲ کارگاه و رونمایی از مجموعه کتابهای مستند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز پنجشنبه (۲۰ آذرماه)، هشت سالن پردیس سینمایی ملت با اکران آثار راهیافته به نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، میزبان علاقهمندان سینمای مستند است.
براساس جدول اکران فیلمها در روز دوم جشنواره، سالن شماره یک ملت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ میزبان اکران فیلم «لاماسو» به کارگردانی سیدمسعود امامی در بخش بلند مسابقه ملی، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ فیلم «زیر درخت لور» به کارگردانی معین کریمالدینی در بخش بلند مسابقه ملی و بینالملل، ساعت ۱۹ تا ۲۱ اکران فیلم «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی در بخش بلند مسابقه ملی و بینالملل، ساعت ۲۱ تا ۲۳ اکران فیلم «بالهای آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی در بخش بلند مسابقه ملی است.
سالن شماره ۲ از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در چهار سانس میزبان اکران فیلمهای مستند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» است. در سالن شماره ۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷، ۲ مستند «گاهی عشق کافیست» به کارگردانی الهام آقالری در بخش کوتاه مسابقه ملی و «باد بهشت» به کارگردانی محمدرضا فرطوسی در بخش کوتاه مسابقه ملی روی پرده میروند.
همچنین سالن شماره ۲ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ میزبان ۲ مستند «میناو» به کارگردانی عارف حاتمی، در بخش کوتاه مسابقه ملی و «جندی شاپور» اثر پژمان مظاهریپور، در بخش نیمه بلند مسابقه ملی و بخش ویژه ایران (تمدن کهن) است.
ساعت ۱۹ تا ۲۱ نیز فیلم مستند «برافتو» به کارگردانی سپیده جمشیدینژاد از بخش کوتاه مسابقه ملی و بینالملل و «راش» اثر نیما مهدیان در بخش نیمهبلند مسابقه ملی و بخش ویژه ایران (جنگ ۱۲ روزه) روی پرده سالن شماره ۲ پردیس سینمایی ملت میروند.
فیلمهای مستند «صغری رئیس» به کارگرانی سیدصادق کاظمی در بخش کوتاه مسابقه ملی و مسابقه دانشجویی و «برای ابراهیم مردی با دوربین فیلمبرداری» اثر علیمحمد صادقی در بخش نیمه بلند مسابقه ملی و جایزه شهیدآوینی از ساعت ۲۱ تا ۲۳ روی پرده این سالن میروند.
سالن شماره سه امروز ۲۰ آذرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ مستندهای «من تروریست نیستم» به کارگردانی محسن اسلامزاده که در بخش جایزه شهیدآوینی به رقابت میپردازد، پخش میشود. از ساعت ۱۵ تا ۱۷، این سالن میزبان اکران مستندهای «حالا منم از جنگ قصه دارم» ساخته سعید فرجی، «پشت چراغ قرمز» اثر مهدی باقری، «تا قبل نتانیاهو من آشغالترین آدم دنیا بودم» اثر آریان عطارپور و «دوربینهای خاموش» اثر محمدرضا گودرزیمهر در بخش مسابقه ایران (جنگ ۱۲ روزه) است.
همچنین مستند «همه چیز برای همیشه» از محمدحسن یادگاری که در بخش جایزه شهیدآوینی جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روی پرده این سالن میروند. مستند «در سپهر ایران» به کارگردانی مجید کریمی از بخش مسابقه ایران (تمدن کهن) در سالن شماره سه پردیس سینمایی ملت، ساعت ۱۹ تا ۲۱ به نمایش درمیآید. در نهایت مستند «شاخهای روی آب» به کارگردانی محمدمهدی حبیبی که در بخش مسابقه ایران (تمدن کهن) به رقابت میپردازد، از ساعت ۲۱ تا ۲۳ به نمایش درمیآید.
مسابقه بلند بینالملل
مستندهای «کسوف ماه سرخ» اثر کارولین گمبال، محصول بلژیک، در بخش مسابقه بلند بینالملل و «یک واقعیت کوچک» اثر پولینا پریبیتکووا و ماکسیم پچرسکی، محصول روسیه، در بخش مسابقه کوتاه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن شماره چهار به نمایش در میآیند.
در ادامه مستندهای «وعده» اثر حسین قانصو، محصول کشور لبنان که در بخش مسابقه غزه حضور دارد، «عشق میان ویرانهها» اثر یاتسک کوموروفسکی، محصول لهستان که در بخش مسابقه نیمه بلند بینالملل رقابت میکند، «پناهجویان» اثر آدم نات، محصول استرالیا که در بخش مسابقه کوتاه بینالملل حضور دارد و «گنج زنان» اثر یسر خیاری و هویده بن سالم، محصول تونس که در بخش مسابقه کوتاه بینالملل رقابت میکنند، ساعت ۱۵ تا ۱۷ به نمایش درمیآیند.
مستندهای «ماهش دوچرخهسوار» اثر سوهل بنرجی، محصول کشور هند، در بخش مسابقه بلند بینالملل، «جاهده سونکو، اولین زن کارگردان و تهیهکننده ترکیه» اثر نورالله گوزل، محصول ترکیه، در بخش پرتره بینالملل، «مارلون براندو: ورای ویستا ویژن» اثر و. ترنت، محصول امریکا، بخش پرتره بینالملل ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روی پرده میروند.
مستندهای «خاک رس فشرده» ساخته مارتسیو برلیا، محصول ایتالیا در بخش مسابقه کوتاه بینالملل، «۱۷ اکتبر۱۹۶۱» اثر حمدی خلیل الحسینی و سمر طاهر لولو، محصول فلسطین، «۷۴،۱۷ دلار» اثر سباستین پاسکو، محصول فرانسه در بخش مسابقه نیمه بلند بینالملل رقابت میکنند، ساعت ۱۹ تا ۲۱ اکران میشوند. درنهایت و در سانس پایانی این سالن مستندهای «سایههای پشت قاب» به کارگردانی ایوان باتورین، محصول روسیه که در بخش پرتره بینالملل به نمایش درمیآید و «روزی روزگاری سینما» اثر مارتین جورج، محصول هند که در بخش پرتره بینالملل حضور دارد، ساعت ۲۱ تا ۲۳ در سالن شماره چهار پردیس سینمایی ملت به نمایش در میآیند.
مسابقه بلند و نیمه بلند ملی
همچنین سالن شماره ۶ پردیس سینمایی ملت در روز دوم از نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت»، مستند پرمخاطب روز قبل ساعت ۱۳ تا ۱۵ روی پرده میرود، در سانس بعد و ساعت ۱۵ تا ۱۷ مستند «نامش زن» اثر ماریا ماوتی که در بخش مسابقه بلند ملی و بخش مسابقه ایران (جنگ ۱۲ روزه) به رقابت میپردازد، به نمایش در میآید. از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹، فیلم «عاموها» به کارگردانی مهدی انصاری در بخش بلند مسابقه ملی روی پرده میرود. همچنین ساعت ۱۹ تا ۲۱ میزبان فیلم «زمستان است» به کارگردانی سجاد ایمانی در بخش بلند مسابقه ملی است. ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز فیلم مستند «جای خالی فرهاد» به کارگردانی عطیه زارع آرندی از بخش بلند مسابقه ملی روی پرده سالن شماره ۶ پردیس سینمایی ملت میرود.
سالن شماره هشت ملت نیز از ساعت ۱۳ تا ۱۵ مستند پرمخاطب روز قبل را نمایش میدهد، ساعت ۱۵ تا ۱۷ نیز مستندهای «موسیلی» اثر الهه اذکاری از بخش کوتاه مسابقه ملی و «فصل فرار اسبها» به کارگردانی صادق دهقانی از بخش نیمه بلند مسابقه ملی روی پرده میروند. از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ این سالن میزبان اکران مستندهای «در میان درختان انجیر» به کارگردانی مسعود زارعیان در بخش کوتاه مسابقه ملی و بینالملل و «خاک زخمی» اثر مصطفی شوقی در بخش نیمه بلند مسابقه ملی جایزه شهیدآوینی، ساعت ۱۹ تا ۲۱ مستندهای «فصل انگور» به کارگردانی ابراهیم حصاری، در بخش کوتاه مسابقه ملی و بینالملل و «جنگل قائم» به کارگردانی حامد سعادت، در بخش نیمه بلند مسابقه ملی، در نهایت ۲ مستند «جایی برای ایستادن» به کارگردانی آرمان قلیپور دشتکی، بخش کوتاه مسابقه ملی و «پیکار با پیکر» اثر آرش اسحاقی، در بخش نیمه بلند مسابقه ملی ساعت ۲۱ تا ۲۳ روی پرده میروند.
خارج از مسابقه
در سالن شماره ۹ ساعت ۱۳ تا ۱۵ نمایش خارج از مسابقه خواهیم داشت، ساعت ۱۵ تا ۱۷ سه مستند «یل» امیراردلان زنجانی، مستند «عکاسخانه» اثر مبین محمدی و «هر شش ثانیه یک نفر» اثر مائده حدادیان در بخش دانشجویی به نمایش درمیآیند، یادمان آرش کوردسالی و شهرام میراباقدم ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ برگزار میشود. ساعت ۲۰ تا ۲۲ «محاکمه آزادی» اثر محمد عبدی در بخش جایزه شهیدآوینی، ساعت ۲۲ تا ۲۴ «دلقک غزه» اثر عبدالرحمن صباح، محصول مشترک فلسطین، فرانسه و قطر، در بخش ویژه غزه روی پرده میرود.
سالن شماره ۱۰ پردیس سینمایی ملت از ساعت ۱۳ تا ۱۵ چهار مستند خارج از مسابقه بخش ایران «خانه پدری» اثر مرتضی جذاب، «پذیرش میان آب و آتش» اثر مهدی شاکری و جواد زینآبادی، «یک طرح ساده» اثر کتایون جهانگیری و «میراث» اثر سجاد پرهیزگاری روی پرده میروند. ۱۵ تا ۱۷ مستند «ماجرای نیمه شب» به کارگردانی مهدی مطهر، در بخش جایزه شهیدآوینی، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ مستند «پوتینهای زنانه» به کارگردانی سیدمصطفی سیدالحسینی، ساعت ۱۹ تا ۲۱ سه مستند «زخم و آینه» اثر مهدی اسدی، «کوه راستین» اثر حدیث جان بزرگی، «کد ۷۰۰» اثر مینا قاسمی زواره که همگی در بخش مسابقه ایران (جنگ ۱۲ روزه) حضور دارند و ساعت ۲۱ تا ۲۳ مستند «ایرانزاد» اثر مجید عزیزی، در بخش مسابقه ایران (تمدن کهن) روی پرده سینما میروند.
برگزاری کارگاهها
پنجشنبه (۲۰ آذرماه) در سالن شماره ۱۲، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ کارگاه «استراتژی در خلق دوباره حقیقت» توسط گوران رادانوویچ و ساعت ۱۷ تا ۱۹ کارگاه «همه هستیم، هر کجا هستیم: مستند غیرخطی در قرن بیست و یکم» توسط احمد الستی برگزار میشوند. ساعت ۱۹ تا ۲۱ نیز رونمایی از کتابهای مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی خواهد بود.
در دومین روز از جشنواره نوزدهم «سینماحقیقت»، موزه سینما میزبان ۲ مستند است. ساعت ۱۶ تا ۱۸ مستند «شنا خلاف جهت» به کارگردانی جواد رزاقیزاده در بخش مسابقه بلند ملی و بینالملل و ساعت ۱۸ تا ۲۰ مستند «سه مرگ مریان کوپر» اثر رافائو سالاتا پاوه گارگاس، محصول لهستان، در بخش پرتره خارج از مسابقه روی پرده میروند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت در حال برگزاری است.