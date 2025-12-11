پخش زنده
احمد معصومیفر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق، ضمن تشریح دستاوردهای سفر اخیر به افغانستان اظهار کرد: طی این سفر در حوزههای مختلف تجاری، گمرکی و افزایش سرعت تردد ناوگان تجاری در مرزهای مشترک دو کشور، گفتوگوهای بسیار خوبی انجام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معصومیفر گفت: تسهیل امور مربوط به گمرکات دو کشور نیز از موضوعات مهمی بود که توافقات خوبی درباره آن صورت گرفت. همچنین یکی از موضوعات بسیار مهم، بحث راهها و ترانزیت بود. خط راهآهن خواف به هرات با سرعت در حال تکمیل است و امیدواریم ظرف چند ماه آینده شاهد افتتاح آن باشیم. بر این اساس، ما در خواف منتظر نهایی شدن ساختارها و استقرار سازمانهای مربوطه ازجمله اداره گذرنامه و دفتر وزارت خارجه هستیم تا مسیر حملونقل ریلی تسهیل شود.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور تصریح کرد: این خط ریلی میتواند هم برای صادرات و واردات به ایران و هم برای ترانزیت مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، افغانستان میتواند بارهای تجاری خود را از مسیر ایران به بندر چابهار منتقل کند و همچنین از مسیر ایران، از خواف به سمت ترکیه و اروپا دسترسی پیدا کند؛ یعنی هم مسیر ترانزیت ریلی شمال-جنوب و هم شرق-غرب از ایران عبور خواهد کرد. اکنون فقط منتظر تکمیل قطعاتی از راهآهن هستیم که باید بین روزنک و هرات تکمیل شود.