نشست مشترک علیرضا سلیمانی مدیرکل راه‌آهن منطقهٔ آذربایجان با اصغر باقریان سرپرست مجتمع مس سونگون و سجاد شیرمحمدلو مدیرعامل شرکت آسیا سیر ارس با هدف بررسی راهکارهای توسعهٔ همکاری‌های مشترک و بهبود فرآیندهای حمل‌ونقل ریلی از معدن مس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علیرضا سلیمانی با تاکید بر ظرفیت‌های بالای حمل‌ونقل ریلی در منطقه، افزایش سهم بار ریلی از معدن مس را یکی از اولویت‌های راه‌آهن آذربایجان عنوان کرد و گفت: ضروری است با تغییر نوع بارگیری و حرکت به سمت شیوه‌های نوین، بهره‌وری ناوگان و سرعت انتقال بار افزایش یابد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه بارگیری کانتینری گفت: تسریع در فرآیندهای بازرگانی و افزایش تعداد کانتینر ها برای بارگیری می‌تواند به افزایش سرعت عملیات و کاهش هزینه‌های حمل کمک کند.

مديرعامل مجتمع مس سونگون و آسیا سیر ارس نیز بر آمادگی برای تقویت تعاملات و اجرای برنامه‌های مشترک در راستای ارتقای حمل‌ونقل ریلی تأکید کردند.

در حاشیه این نشست مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان از بخش های مختلف شرکت معدن مس سونگون از جمله فرآیند بارگیری کانتینر ها بازدید کرد.