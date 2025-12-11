سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌ها گذشت، اما هنوز، ثبت نشان تجاری خارج از درگاه ملی مجوز‌ها انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند فرآیند ثبت نشان تجاری همچنان با مشکلات متعدد همراه است؛ از رد شدن بدون دلیل درخواست‌ها در سامانه علائم تجاری گرفته تا تماس‌های مکرر شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی که با دریافت مبالغی بعضاً تا ۸۰ میلیون تومان، وعده پیگیری و «تسهیل» ثبت نشان را می‌دهند.

به گفته فعالان این حوزه، این چرخه نادرست زمینه بروز امضای طلایی و هزینه‌های اضافه را فراهم کرده است. با وجود اینکه ثبت برند در بسیاری از استان‌ها انجام می‌شود، اما «تسهیل قانونی» همچنان شکل نگرفته و مسیر‌ها شفاف نیست.

بر اساس اظهارات تولیدکنندگان، برخی افراد حتی تا ۲۵ میلیون تومان برای یک پرونده نیمه‌تمام پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که نهاد‌های نظارتی بار‌ها از بی‌عملی سازمان ثبت در پیوستن کامل مجوزهایش به سامانه ملی انتقاد کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، قوه قضائیه باید به عنوان نهاد بالادستی این سازمان، در اتصال تمام مجوز‌ها به سامانه پیش‌قدم باشد تا مسیر صدور مجوز‌ها شفاف، الکترونیکی و بدون امکان بروز امضای طلایی شود.