به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جمعی از مادران شهدا و مردم طبیعت دوست مازندران، امروز با کاشت نهال، مقام بزرگ بانوی دوجهان حضرت فاطمه سلام الله علیها و مادران و زنان ایران زمین را گرامی داشتند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری، در آئین درختکاری در گلزار شهدای امامزاده صالح کوچکسرا قائم شهر، نامگذاری این طرح به نام در سایه مادر را بیانگر پیوند میان جایگاه مادر و طبیعت در آرامش بخشی و سعادت خانواده‌ها و جوامع بشری دانست.



باقری افزود: در قالب پویش در سایه مادر امروز ۱۲۰۰ اصله نهال در نقاط مختلف استان کاشته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران، همچنین از تولید ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال در مازندران خبر داد و گفت: این نهال‌ها بهمن امسال برای توسعه فضای سبز به صورت رایگان در اختیار طبیعت دوستان قرار می‌گیرد.