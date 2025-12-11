هشدار مدیر روابطعمومی وزارت بهداشت:
نرخ فرزندآوری به مرز انقراض نسلی نزدیک میشود
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار داد: نرخ فرزندآوری به مرز انقراض نسلی نردیک میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دکتر حسین کرمانپور در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بینالمللی عکس ایرانجوان در تربتحیدریه با اشاره به شاخصهای جهانی، وضعیت جمعیت کشور و کاهش شدید نرخ فرزندآوری را نگرانکننده خواند.
او با تأکید بر نقش کلیدی بانوان و ضرورت بازگشت به الگوی فرزندآوری پایدار، گفت: آینده جمعیت ایران بر استواری و نقش تعیینکننده زنان بنا شده است.
دکتر کرمان پور با بیان اینکه متوسط فرزندآوری بانوان در جهان هنوز روی عدد دو فرزند ایستاده است، افزود: در ایران و بهویژه در برخی استانها، این نرخ از مرز خطر عبور کرده است و به سمت انقراض نسلی پیش میرود.
وی با اشاره به شاخص جهانی TFR (میانگین تعداد فرزندان یک زن) توضیح داد: زمانی هر بانوی ایرانی بهطور متوسط چهار فرزند داشت، اما امروز این رقم در کشور حدود یک و شش دهم تا یک و هفت دهم است و در تربتحیدریه به یک و هشتاد و چهار صدم رسیده که باز هم کمتر از حد جایگزینی نسل است.
کرمانپور وضعیت استان گیلان را «هشدارآمیز» توصیف کرد و گفت: در گیلان نرخ مرگومیر از تولد پیشی گرفته؛ این یعنی ۵۰ سال آینده ممکن است حتی زبان گیلکی در یک نانوایی هم شنیده نشود، چون نسل در حال انقراض است.
مدیر روابطعمومی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت «بیرق جمعیت» را بالا برده است، افزود: کاهش فرزندآوری تنها یک گزاره آماری نیست، هشدار تمدنی است؛ اگر امروز حرکت نکنیم، فردا دیر خواهد بود.
آینده ایران به حضور نسلهای پرشمار و امیدوار وابسته است
معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این همایش گفت: جوانی جمعیت تنها یک آمار نیست، بلکه نیرویی است که چرخ اقتصاد، فرهنگ و پیشرفت کشور را به حرکت درمیآورد.
حبیبی افزود: امروز هر خانواده ایرانی با انتخاب آگاهانه برای فرزندآوری، سهمی مستقیم در ساختن آیندهای پرنشاط و قدرتمند برای ایران بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت دانشآموختگان کشور را زنان تشکیل میدهند، گفت: نمیتوانیم تحولات سبک زندگی را نادیده بگیریم، اما باید بدانیم که مادری و نقش خانواده همچنان ستون اصلی پیشرفت جامعه است، با این حال جوانی جمعیت یک موضوع عادی یا شخصی نیست، بلکه یک مسئله راهبردی برای آینده ایران است.
در آستانه سیاهچاله جمعیتی هستیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه هم در این همایش با هشدار «نزدیکی ایران به سیاهچاله جمعیتی»، تأکید کرد: در صورت از دست رفتن اشتیاق جوانان به ازدواج، بازگشت به شرایط مطلوب، دستکم یک قرن زمان میبرد.
سجاد رحیمی افزود: جمعیت کشور با سرعتی نگرانکننده در مسیر پیری قرار گرفته؛ در حالی که بهطور طبیعی باید در ۱۰۰ سال جمعیت سالمند سه برابر شود، این روند در ایران تنها در ۳۰ سال رخ داده است.
او تصریح کرد: جشنواره بینالمللی عکس ایرانجوان بهطور کامل دو هدف اصلی ما یعنی حساسسازی جامعه و تغییر نگرش درباره بحران جمعیتی را محقق کرد؛ برخی آثار ارسالشده، محتوایی دارند که معادل صدها صفحه گزارش و مقاله علمی، پیام منتقل میکنند.
رحیمی ادامه داد: در این دوره از میان ۱۵ هزار اثر رسیده، ۱۴۰ اثر برای نمایشگاه انتخاب شد.
به گفته او، حدود ۷۰ درصد شرکتکنندگان ۱۸ تا ۳۵ سال بودند و جوانان بخش اصلی این رویداد را تشکیل میدادند.
جوانی جمعیت، انتخابی راهبردی برای بقا و امنیت کشور
فرماندار تربتحیدریه هم در این همایش گفت: جوانی جمعیت، انتخابی اجتماعی، تمدنی و راهبردی است که آینده امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور وابسته به حفظ این مزیت راهبردی است.
مجتبی شجاعی افزود: تمرکز دشمن بر تضعیف خانواده ایرانی نشان میدهد که جوانی جمعیت تنها یک موضوع فردی نیست، بلکه یک تصمیم ملی و تمدنی است که سرنوشت آینده کشور را رقم میزند.
وی ادامه داد: امروز یکی از بزرگترین مسئولیتهای عمومی بر دوش رسانههاست؛ صداوسیما، رسانههای مجازی و همه دستگاهها باید نقش پررنگتری در تبلیغ و تبیین جوانی جمعیت ایفا کنند؛ اما برخی رسانهها بهجای ترویج خانواده و جوانی جمعیت، تصویری معکوس ارائه میدهند و این جای گلایه جدی دارد.
شجاعی تصریح کرد: از منظر اقتصادی، «جمعیت جوان» محرک اصلی عرضه و تقاضا و زمینهساز رونق کسبوکار است و از نگاه فرهنگی نیز «خانواده قلب تپنده تمدن ایرانی» محسوب میشود.
وی گفت: اگر در مسیر جوانی جمعیت حرکت کنیم، استمرار تمدن، هویت و گذشتهمان تضمین خواهد شد.