پویش مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در طرح سایه مادر به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) تعداد ۶۰ا اصله درخت در محل خانه سالمندان نازنین روستای هوتک کاشته شد.



به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان، پویش مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در طرح سایه مادر به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر به نام و یاد مادران در سراسر کشور تعداد ۶۰ اصله درخت در محل خانه سالمندان نازنین روستای هوتک کاشته شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی امام جمعه بخش چترود، ابوالحسنی مدیرکل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، ابراهیمی بخشدار، جعفری دهیار مادران شهدا، وجمعی از مسئولین محلی برگزار شد.

علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این طرح به عنوان سومین سال متمادی در کشور در ۱۸منطقه از استان اجرا شد.

وی افزود: در طول این مراسم تعداد۱۰۰۰اصله درخت به صورت همزمان کاشته می‌شود.

وی بیان کرد: در پویش مردمی کاشت یک میلیارد درخت تا کنون در استان کرمان تعداد ۷۷۰پویش برگزارشده است.