به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رضا جمشیدی سه‌ساری در پی درگذشت درگذشت روحانی معزز اهل‌سنت، حاج سید سعدالدین میرفضلی، از بزرگان و معتمدان بخش جوکندان را پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

خبر درگذشت روحانی وارسته و معتمد اهل‌سنت، حاج سید سعدالدین میرفضلی موجب تألم و تأثر عمیق گردید. ایشان در طول عمر شریف خویش همواره منادی اخلاق، وحدت، انسجام اجتماعی و خدمت به مردم منطقه بودند و نقش مؤثری در تحکیم همدلی میان اقشار مختلف جامعه داشتند.

اینجانب این ضایعه غم‌انگیز را به خاندان معزز میرفضلی، اهالی شریف بخش جوکندان، علما و روحانیون اهل‌سنت و تمامی ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا جمشیدی سه‌ساری

فرماندار شهرستان تالش