پخش زنده
امروز: -
فرماندار تالش، با صدور پیامی درگذشت روحانی معزز اهلسنت، حاج سید سعدالدین میرفضلی، از بزرگان و معتمدان بخش جوکندان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رضا جمشیدی سهساری در پی درگذشت درگذشت روحانی معزز اهلسنت، حاج سید سعدالدین میرفضلی، از بزرگان و معتمدان بخش جوکندان را پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمهتعالی
خبر درگذشت روحانی وارسته و معتمد اهلسنت، حاج سید سعدالدین میرفضلی موجب تألم و تأثر عمیق گردید. ایشان در طول عمر شریف خویش همواره منادی اخلاق، وحدت، انسجام اجتماعی و خدمت به مردم منطقه بودند و نقش مؤثری در تحکیم همدلی میان اقشار مختلف جامعه داشتند.
اینجانب این ضایعه غمانگیز را به خاندان معزز میرفضلی، اهالی شریف بخش جوکندان، علما و روحانیون اهلسنت و تمامی ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
رضا جمشیدی سهساری
فرماندار شهرستان تالش