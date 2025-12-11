به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر منابع انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای ارتقای کیفیت آموزشی و رعایت عدالت در توزیع معلمان، تعداد کلاس‌های دارای تراکم بالای ۳۵ نفر با کاهش چشمگیر ۵۹۹ کلاس، از ۲۷۵۲ کلاس به ۲۱۵۳ کلاس رسیده است که این اقدام نقش مؤثری در بهبود شرایط آموزشی و افزایش سطح یادگیری دانش‌آموزان داشته است.

سجاد بنی‌عامریان افزود: شاخص عوامل اجرایی مدارس با رشد ۳/۸ درصدی از ۸۳ درصد به ۸۶/۸ درصد افزایش یافته که این امر نشان‌دهنده تقویت ساختار اجرایی و مدیریتی مدارس در سطح استان است.

وی گفت: برای پوشش کامل کلاس‌های درس و تأمین نیروی آموزشی مورد نیاز، ۱۵۰ هزار ساعت حق‌التدریس اختصاص یافته است که نقش مهمی در جلوگیری از بروز کمبود معلم در مناطق مختلف استان ایفا کرده است.