به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان، رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان با اشاره به احتمال بارش نزولات آسمانی، بر حفظ آمادگی و رعایت احتیاط در رانندگی تاکید کرد.

سرهنگ "جهانشاهی" افزود: استفاده از لاستیک مناسب و کافی بودن میزان آج آن‌ها به منظور حفظ اصطکاک در هنگام لغزندگی جاده، کافی بودن فشار هوای تایرها، سالم بودن تجهیزات ایمنی و روشنایی، تمیزی شیشه‌های خودرو و سالم بودن تیغه برف پاک کن، سوخت کافی، سلامت دیسک و لنت‌های ترمز به سبب اینکه در صورت خیس شدن ممکن است دچار کاهش عملکرد شوند، از جمله موارد مورد تاکید برای خودرو‌هایی است که قصد تردد در محور‌های مواصلاتی را دارند.