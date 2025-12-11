وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به آران‌وبیدگل از چند واحد شاخص صنعتی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سیدمحمد اتابک در این بازدید‌ها از دو شرکت فعال در حوزه فرش ماشینی و همچنین یک گروه صنعتی بزرگ در حوزه برق دیدن کرد و در گفت‌و‌گو با مدیران واحد‌های تولیدی، در جریان جزئیات فعالیت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های فوری این مجموعه‌ها قرار گرفت.

مدیران صنایع آران‌وبیدگل در این بازدید مهم‌ترین موانع تولید، مسائل مرتبط با تأمین مواد اولیه، انرژی و توسعه خطوط تولید را مطرح کردند.