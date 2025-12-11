مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: همزمان با اجرای نهضت ملی درختکاری و پویش «در سایه مادر» ۵ هزار اصله نهال در لرستان کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: در ادامه اجرای نهضت ملی درختکاری، پویش «در سایه مادر» همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر در خرم‌آباد و دیگر شهر‌های لرستان برگزار شد.

شیرزاد نجفی افزود: این پویش در مرکز استان با کاشت ۵ هزار اصله نهال در نهالستان بام خرم‌آباد با مشارکت حوزه علمیه خواهران، بانوان ادارات و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اجرا شد.

وی گفت: این برنامه بخشی از طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور است که سهم لرستان از این طرح کاشت ۳۰ میلیون اصله بوده و در مدت زمان چهار سال اجرا می‌شود.

به گفته شیرزاد، امسال کاشت ۷.۵ میلیون اصله نهال در دستور کار قرار گرفته که برنامه‌ریزی‌شده در هشت نهالستان استان انجام شود.