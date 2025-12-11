همزمان با روز زن، ۶ زندانی اندرزگاه زنان بیرجند، که برخی از آنان مادر خانواده بودند، آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) و روز زن، طی مراسمی با حضور مسئولان قضائی و ستادی، ۶ نفر از زنان زندانی اندرزگاه زنان بیرجند که برخی از آنان مادر خانواده بودند، آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

این مراسم با حضور «قاسمی» دادستان بیرجند، حجت‌الاسلام «مختاری» رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان قضائی و ستادی اداره کل زندان‌ها در اندرزگاه زنان بیرجند برگزار شد.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی در این مراسم با تبریک روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) گفت: جایگاه زن و مادر در خانواده و اجتماع نقشی بی‌بدیل در تربیت نسل و هدایت جامعه دارد و دستگاه قضائی استان همواره در زمینه حمایت از خانواده‌ها و بازگشت زندانیان به زندگی اجتماعی تلاش می‌کند.

حجت‌الاسلام مختاری نیز با اشاره به اهمیت نقش مادر در خانواده افزود: خداوند با آفرینش حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) جایگاه زن و مادر را به انسان نشان داده است و این آزادی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحکیم بنیان خانواده‌ها باشد.

در ادامه مراسم، مدیرکل زندان‌های استان با اشاره به همکاری دستگاه قضائی، ستاد دیه و انجمن حمایت زندانیان بیرجند، آزادی این ۶ زندانی زن را نتیجه هم‌افزایی نهاد‌های حمایتی دانست.

وی همچنین گقت: با دستور دادستان مرکز استان خراسان جنوبی، به همه زندانیان دارای شرایط، ۷ روز مرخصی تشویقی اعطا شد.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بود و فضای شاد و معنوی ایجاد کرد. همچنین به زندانیان آزادشده سبد حمایتی اهدا شد و سایر زندانیان اندرزگاه نیز هدایایی از سوی مسئولان دریافت کردند.