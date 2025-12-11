پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان: هم اکنون در بیشتر محورهای غرب و جنوب استان بارش داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مریم تاکی با اشاره به بارش شدید برف در بیشتر محورهای غربی استان گفت: در حال حاضر برف شدید در محورهای شهرستانهای بویین میاندشت، فریدن، خوانسار، فریدونشهر، چادگان و تیران و کرون میبارد.
وی افزود: اکنون در سایر محورها نجف آباد، لنجان، فلاورجان و در جنوب استان سمیرم باران میبارد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان، در ساعات آینده ادامه بارشها در شمال، شمال شرق و شرق استان را داریم.
وی افزود: لازم است رانندگان از سفرهای غیرضرور بهویژه در مناطق کوهستانی در هنگام شب پرهیز کنند و با توجه به پیشبینیهای انجام شده و شروع بارشها در بیشتر محورهای استان، رانندگان با همراه داشتن زنجیر چرخ در راهها تردد کرده و از سفرهای غیرضروری به ویژه در مناطق کوهستانی در هنگام شب اجتناب کنند.
تاکی ضمن درخواست از رانندگان برای تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ به منظور انتخاب بهترین زمان و مسیر برای انجام سفر خود، تاکید کرد: همچنین به رانندگان توصیه میشود سوخت کافی و لباس گرم نیز همراه داشته باشند تا سفر ایمنی را داشته باشند.