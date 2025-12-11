نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یک‌سوم رشد اقتصادی کشور وابسته به دانشگاه‌هاست؛ بنابراین منابع مالی، مدیریت بودجه و استقلال دانشگاه‌ها باید تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا منادی سپیدان در چهل‌وسومین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اهمیت نظام آموزش از دوران کودکی تا دانشگاه گفت: در مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر دو اقدام اساسی در حوزه آموزش انجام شد که ایجاد رویکردی جامع به کل نظام آموزشی کشور و مدیریت زنجیره تأمین آموزش و تولید محصول علمی از جمله این دو اقدام است.

وی افزود: سازمان ملی تربیت کودک با حضور ۱۷ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم در ۱۰۸ هزار مدرسه فعالیت می‌کند و پس از آن، سالانه میلیون‌ها دانش‌آموز وارد دانشگاه‌ها می‌شوند؛ جایی که اکنون حدود سه و نیم میلیون دانشجو زیر نظر صد هزار استاد تحصیل می‌کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مصوب مجلس هشتم در سال ۱۳۸۹ مبنی بر امکان تأسیس شرکت توسط استادان دانشگاه‌ها گفت: این قانون موانع ورود دانشگاه به عرصه کسب‌وکار را برداشت و امروز بیش از ۱۴ هزار شرکت دانشگاهی فعال هستند. اجرای قانون سال ۱۴۰۰ نیز سبب شد خانواده‌های علمی و دانش‌بنیان کشور نقش مؤثری در توسعه ملی ایفا کنند و دستاوردهایی چون تولید واکسن، احداث بیمارستان و رشد محصولات دانش‌بنیان محقق شود.

وی تصریح کرد: با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، هنوز نواقصی در زنجیره تأمین آموزش وجود دارد که باید با اصلاح قوانین بورسی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی برطرف شود. آموزش باید به صورت یک سامانه یکپارچه از مهدکودک تا دانشگاه دیده شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اهمیت کیفیت آموزش گفت: کشورهایی مانند فرانسه، آموزش مهارت‌های دیجیتال نظیر کدنویسی را از پنج سالگی آغاز می‌کنند، زیرا دوران طلایی یادگیری بین پنج تا شش سالگی است. سیاست‌های آموزشی ما نیز باید بر پایه چنین رویکردی تنظیم شود.

منادی سپیدان با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در ارتقای بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: یک‌سوم رشد اقتصادی کشور وابسته به دانشگاه‌هاست. بنابراین منابع مالی، مدیریت بودجه و استقلال دانشگاه‌ها باید تقویت شود تا تولید علم و نوآوری شکل گیرد.

وی یادآور شد: بسیاری از دانشگاه‌های غیرانتفاعی از قوانین حمایتی آگاهی کافی ندارند و لازم است اجرای صحیح این مقررات مورد توجه قرار گیرد. دانشگاه‌ها باید مستقل عمل کنند و پرچمدار بهره‌وری ملی باشند.

منادی سپیدان در پایان تأکید کرد: هیچ نهادی به اندازه دانشگاه‌ها توان حل مسائل کشور را ندارد. استقلال دانشگاه‌ها، اجرای دقیق قوانین و حمایت از اساتید و دانشجویان، ستون فقرات توسعه علمی و اقتصادی کشور است.