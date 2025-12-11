به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با پنجمین سالگرد رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله محمد یزدی، ائین نکوداشت این عالم ربانی با عنوان همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی برگزار شد.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلیددر پیام تصویری با اشاره به ابعاد شخصیتی آیت الله محمد یزدی و تاکید بر اهمیت تکریم عالمان و خادمان دین گفت: شناساندن چنین شخصیت‌هایی برای نسل جوان باید در اولویت آئین‌های بزرگداشت باشد.

آیت الله حسین نوری همدانی هم در پیام خود با اشاره به برخی آیات و روایات، محافظت از مرز‌های اعتقادی مردم را مهم‌ترین ویژگی علمای شیعه دانست و افزود: امروز متاسفانه برخی در لباس دین با عدم آگاهی و بی‌توجهی نسبت به تاریخ، نه تنها مرزبان اعتقاد نیستند بلکه بر مسلمات تاریخ شیعه هم شبهه ایجاد می‌کنند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در این همایش با تبیین نقش تاثیرگذار آیت الله محمد یزدی در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مرحوم آیت الله یزدی از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار حوزه علمیه و از پیشگامان مهم نهضت انقلاب اسلامی بود که در سخت‌ترین میدان‌ها پای تکلیفش ایستاد.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، تکلیف مداری، روشنگری و ولایت مداری محض را از ویژگی‌های شاخص این عالم ربانی برشمرد و افزود: وی هیچگاه دل بسته به ظواهر دنیا نبود و از سرزنش‌ها و فشار‌ها هراسی نداشت.

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخی شخصیت‌ها تنها به آثار علمی شناخته می‌شوند، اما آیت الله یزدی علاوه بر نگارش ده‌ها کتاب و مقاله در میدان مدیریت، سیاست، آموزش و قضا هم حضوری فعال و مستمر داشت گفت: این شاخصه‌ها باید الگوی امروز همه طلاب و حوزویان باشد.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه ترویج فرهنگ غرب و تخریب روحانیت را از توطئه‌های امروز دشمنان دانست و افزود: شناساندن شخصیت‌هایی همچون آیت الله یزدی تاکیدی بر مقابله اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی خواهد بود.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هم در این همایش، بازنمایی شخصیت علمی و انقلابی آیت الله محمد یزدی را ضرورت امروز حوزه بیان کرد و گفت: نسل جوان امروز باید بداند دهه ۴۰ و ۵۰ دهه‌های بسیار سخت و سنگینی برای تفکر و اندیشه اسلام بود که مردانی، چون آیت الله یزدی با تبعیت از معمار کبیر انقلاب، پرچم اسلام را برای ملت ایران و آحاد مردم منطقه برافراشته کردند.

آیت الله علیرضا اعرافی با تبیین ویژگی‌های آیت الله یزدی، وی را مرد بزنگاه‌های انقلاب اسلامی و فقیهی بزرگ دانست که در میدان عمل ایستادگی کرد.

وی افزود: برگزاری چنین بزرگداشت‌هایی باید در مسیر هویت سازی، الگوسازی و تقویت سرمایه انسانی در حوزه نقش آفرین باشد.

آیت الله کعبی هم آیت الله یزدی را نماد استقامت جهاد و ولایتمداری دانست که همواره با پایبندی به اسلام ناب محمدی، با ظلم و ستم مقابله می‌کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، حرکت در مسیر هدایت، عدالت و مبارزه با فساد را از اهداف برگزاری چنین بزرگداشت‌هایی برشمرد.

دبیر علمی همایش هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما از ارسال ۱۱۰ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی بزرگداشت آیت الله یزدی خبر داد و گفت: ۵۱ اثر پذیرفته شد که در کتاب مجموعه مقالات به چاپ رسیده است.

حجت الاسلام محمد اسماعیل عبداللهی رونمایی از ۵ کتاب در خصوص شخصیت آیت الله یزدی، برپایی نمایشگاهی از آثار و زندگی آن عالم ربانی و رونمایی از پوستر دومین همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی بزرگداشت آیت الله علی مشکینی را از برنامه‌های آئین اختتامیه عنوان کرد و افزود: دبیرخانه دائمی پیشتازان نهضت اسلامی هم در این مراسم رسماً شروع به کار کرد.