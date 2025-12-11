استاندار آذربایجان شرقی:
راهیان نور حرکتی در راستای اتحاد مقدس و وفاق ملی است
استاندار آذربایجان شرقی گفت: اردوهای راهیان نور و پیشرفت حرکت ارزشمندی در راستای تحقق شعار اتحاد مقدس و وفاق ملی است و همه دستگاهها موظفند فراتر از وظایف سازمانی و با نگاه اعتقادی به این حرکت کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای راهیان نور آذربایجان شرقی گفت:مقام معظم رهبری از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به عنوان اتحاد مقدس یاد کردند و رئیس جمهور هم همواره بر وفاق ملی تاکید دارند لذا مسئولیت اجتماعی دستگاههاست که از هر اقدامی در راستای تقویت این اتحاد و وفاق حمایت کنند.
وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از این اردوها بهعنوان فناوری جدید و قدرت نرم گفت:رئیس جمهور هم به لحاظ روحیه بسیجی و سابقه حضور در جبهه جنگ و عرصه ایثار و مقاومت بر حمایت از این نوع برنامهها تاکید ویژه دارند بنابراین تکلیف برای همه ما روشن است.
سرمست با اشاره به اهمیت اردوهای راهیان نور در انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید گفت: راهیان نور از این لحاظ میتواند تقویت درونی نظام را رقم بزند و بر این اساس لازم است که دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و خصوصی فراتر از وظیفه سازمانی و با نگاه اعتقادی و همکاری بینبخشی از این حرکت پشتیبانی کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از خدمات و تلاشهای سپاه عاشورا و سازمان اردویی و راهیان نور تاکید کرد: باید برنامهریزی شود تا اردوهای راهیان نور امسال بهتر و مناسبتر از سال گذشته برگزار شود و بتوانیم از این برنامه فرهنگی به نحو شایسته پشتیبانی کنیم.
وی در خصوص اردوهای راهیان پیشرفت هم گفت:استان آذربایجان شرقی به واسطه اینکه یک استان صنعتی است و فعالیتهای اقتصادی در آن با مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی در جریان است میتواند مقصد اردوهای راهیان پیشرفت باشد.
سرمست تاکید کرد: این اردوها میتواند الگویی برای جوانان باشد تا به عرصه خلاقیت و نوآوری و نقشآفرینی در پیشرفت و آبادانی قدم بگذارند و لازم است که برای پذیرش این اردوها در بخش صنایع استان برنامهریزی شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اینکه استان ما آماج بیشترین حملات رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود پیشنهاد کرد که از آثار این حملات به عنوان مقصد اردوهای راهیان نور و منبع الهام در تولید آثار هنری استفاده شود.