به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان خوشاب با حضور بانوان و جمعی از مسئولان این شهرستان در محل حسینه انصارالمهدی (شهدای گمنام) شهر سلطان آباد به همراه برنامه‌های متنوع و شاد برگزار شد.

همچنین جشن میلاد دخت نبی اکرم (ص)، روز زن و مقام مادر در شهر رباط سنگ بخش رخ تربت حیدریه برگزار شد.

این جشن میلاد به همت حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ و با حضور پر شور مادران، بانوان، اعضای بسیج خواهران و دختران این منطقه برگزار شد.

سخنرانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ، مولودی خوانی، اجرای گروه سرود و گروه هنری طنز از بخش‌های این مراسم بود.

همچنین به مناسبت فرارسیدن روز مادر و زن، از بانوان فعال بخش رخ تجلیل شد.