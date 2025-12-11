جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه
جشن میلاد حضرت زهرا (س) در خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان خوشاب با حضور بانوان و جمعی از مسئولان این شهرستان در محل حسینه انصارالمهدی (شهدای گمنام) شهر سلطان آباد به همراه برنامههای متنوع و شاد برگزار شد.
همچنین جشن میلاد دخت نبی اکرم (ص)، روز زن و مقام مادر در شهر رباط سنگ بخش رخ تربت حیدریه برگزار شد.
این جشن میلاد به همت حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ و با حضور پر شور مادران، بانوان، اعضای بسیج خواهران و دختران این منطقه برگزار شد.
سخنرانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ، مولودی خوانی، اجرای گروه سرود و گروه هنری طنز از بخشهای این مراسم بود.
همچنین به مناسبت فرارسیدن روز مادر و زن، از بانوان فعال بخش رخ تجلیل شد.
جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه جشن میلاد دخت نبی در شهرستان خوشاب و رباط سنگ تربت حیدریه