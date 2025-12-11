به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان، به مناسبت ولادت حضرت فاطمه‌الزهرا (س)، مراسم اختتامیه جشن قرآنی «چلچراغ آیه‌ها» و تجلیل از ۷۰ برگزیده این جشنواره در سطح ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمؤمنین (ع) شهرستان کرمان برگزار شد.

در این مراسم که در بیت‌الزهرا شهید سلیمانی کرمان برپا شد، از نفرات برگزیده رتبه‌های اول تا سوم در بخش‌های فردی، گروهی و خانوادگی و در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تقدیر به عمل آمد.

همچنین قاریان قرآن کریم به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداختند و فضای مراسم را با عطر قرآن معنوی‌تر کردند.