به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از موکب داران و مشاوران جهادی طرح «هم قدم تا آسمان» ویژه ایام اربعین حسینی تجلیل شد. در این آیین از ۲۰ موکب‌دار و ۱۰ مشاور فعال در ایام اربعین تجلیل شد.

حجت الاسلام رضا مهکام مدیر موسسه یاوران سلامت روان گفت: امسال و همزمان با ایام اربعین سید و سالار شهیدان، ۱۴۰ موکب‌دار و مشاور این موسسه به صورت جهادی در کشور عراق با برپایی غرفه‌های مشاوره کودک، نوجوان، خانواده، ازدواج و سلامت روان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات رسانی کردند.

