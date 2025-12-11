پخش زنده
امروز و در حاشیه اجلاس نوآوری و مالیات همکاری دانشگاه و صنعت، تفاهمنامهای میان پنح نهاد کلیدی کشور امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهمنامه امروز پنجشنبه توسط حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امضا شد.
هدف این تفاهمنامه، اجراییسازی قانون جهش تولید دانشبنیان و تسهیل تأمین مالی فوری پروژههای فناورانه است که مسیر جدیدی را برای هدایت مالیاتِ صنایع به سمت دانشگاهها و مراکز پژوهشی باز میکند.
هدایت مالیاتها به سوی طرحهای تحقیق و توسعه دانشگاه و صنعت
بر اساس این تفاهمنامه، موضوع اصلی این همکاری «تخصیص اعتبار مالیاتی» به پروژههای تحقیق و توسعه مشترک بین دانشگاهها و صنایع است.
طبق این سازوکار، هزینهکرد صنایع در پروژههای دانشگاهی مورد تایید، به عنوان اعتبار مالیاتی قطعی و پیشبینیپذیر پذیرفته شده و مستقیماً از مالیات عملکرد قطعی (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) کسر خواهد شد. این اقدام خطر مؤدیان مالیاتی را برای ورود به پروژههای پژوهشی به شدت کاهش میدهد.
هدفگذاری اولیه برای این اعتبار مالیاتی، ۱۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این مبلغ با تایید وزرای مربوطه قابل افزایش خواهد بود.
بر اساس این تفاهمنامه، معاونت علمی ریاست جمهوری زمینهای فراهم خواهد کرد که روند بررسی و ارزیابی سریع طرحهای پیشنهادی حداکثر ظرف مدت چهار هفته انجام شود.
تفاهمنامه چندجانبه یادشده، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۱ و ماده ۱۳ «قانون جهش تولید دانشبنیان» منعقد شده است.
این توافقنامه عملاً دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت را به بازوی تحقیق و توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل میکند. با اجرایی شدن این طرح، صنایع به جای پرداخت مستقیم مالیات به خزانه، میتوانند آن را مستقیم در پروژههایی هزینه کنند که به ارتقای فناوری و تولیدات دانشبنیان خودشان منجر میشود و سازمان امور مالیاتی نیز این هزینهکرد را به جای مالیات میپذیرد.