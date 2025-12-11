به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی پورفاطمی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات پارافوسبال با اشاره به توسعه و گسترش برگزاری مسابقات ورزشی در نقاط مختلف کشور، نقش وزارت نفت را در تحقق این هدف کلیدی دانست و بر خدمت‌گذاری به جامعه ایثارگران تاکید کرد و بیان داشت: برگزاری رویداد‌های ورزشی و از جمله مسابقات پارافوسبال باید در تمام استان‌های کشور تسریع یابد و امیدواریم وزارت نفت که همواره پیگیر امور ایثارگران است، در محقق‌سازی این موضوع پیشگام باشد.

وی با اشاره به جایگاه ایثارگران در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که فرزندی از تبار صدیقه طاهره (س) و امیرالمومنین (ع) جهان را اداره خواهد کرد.

حجت الاسلام پورفاطمی خطاب به ایثارگران و جانبازان حاضر در این مراسم گفت: جانبازان ما به حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع) تاسی کردند و از طرفی رهبری نظام نیز خود جانبازی فداکار است.

مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران با اشاره به دشمنی‌های اخیر علیه ایران افزود: اسرائیل و آمریکا و هم‌دستانشان گمان کردند در یک جنگ ۱۲ روزه می‌توانند ایران را از بین ببرند، اما مدیریت و رشادت‌های مقام معظم رهبری باعث شد تمام فرماندهان عالی‌رتبه دنیا مات و مبهوت بمانند، ایشان پس از ۲، سه روز مدیریت جنگ را به دست گرفتند و پس از چند روز دشمنان به التماس افتاده و مجبور به پذیرش پایان جنگ شدند.

حجت الاسلام پورفاطمی با استناد به سیره امیرالمومنین (ع) که هیچ‌گاه پشت به دشمن نکرد تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از رهبری حکیم و فرزانه همواره در مقابل دشمنان ایستادگی کرده و از آنها هیچ هراسی نداریم.

وی در پایان گفت: ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا مشکلات جامعه ایثارگران را مرتفع کنیم چرا که خود را خدمت‌گزار آنها می‌دانیم و بر این خدمت‌گذاری افتخار می‌کنیم.

بر اساس این گزارش نخستین دوره مسابقات پارافوسبال ایران به میزبانی شهر اهواز و شرکت مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.

این رشته ترکیبی از رشته فوتسال و فوتبال دستی است. رشته پارا فوسبال ابداع دوستان انجمن جانبازان قطع پای کامل (کانادین) کشور و برای اولین بار در جهان است. مسابقات این رشته نیز در قابل ۲ تیم ۶ نفره و زمین ۹ در پنج متر برگزار می‌شود.