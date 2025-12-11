والیبال قهرمانی دانش آموزان جهان، پیروزی دختران ایران مقابل هند

والیبال قهرمانی دانش آموزان جهان، پیروزی دختران ایران مقابل هند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ششمین روز از رقابت‌های قهرمانی والیبال دانش‌آموزان کمتر از ۱۵ سال جهان در شانگلو چین، امروز دختران ایران مقابل هند به برتری ۲ بر صفر رسیدند.

تیم دختران والیبال دانش‌آموزی ایران که چهار پیروزی در دور گروهی برابر تیم‌های هند۱، اوگاندا۲، بلغارستان و شیلی بدست آورده و در رقابت با برزیل بازی را با اختلاف اندکی واگذار کرده بود، در برابر هند با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید.

دختران والیبالیست ایران جمعه ۲۱ آذر ماه، ساعت ۸صبح به وقت ایران برای کسب عنوان پنجمی این رقابت‌ها در سالن شانگلو اسپرت هال مقابل چین۲ به میدان می روند.