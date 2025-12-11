پخش زنده
رویداد خراسان جان هر هفته، یکی از شهرستانهای خراسان رضوی در شبکه استانی و بسترهای رسانهای مختلف مورد توجه ویژه قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل صدا وسیمای خراسان رضوی گفت: رویداد رسانهای «خراسانجان» با هدف روایت جامع و مردمی ظرفیتهای شهرستانهای استان، یکی از ابتکارات صدا و سیمای خراسان رضوی است.
حسین زاده مظلومی، افزود: اولین هفته این طرح به شهرستان خواف اختصاص یافته و از ۲۲ تا ۲۹ این ماه، روایت میدانی ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، زیست بوم انسانی و فعالیتهای مردمی این شهرستان در قالبهای متنوع رسانهای به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف ما این است که هر شهرستان استان، همانطور که هست و از دل مردمش، دیده شود. ظرفیتهای مردمی، تاریخ، پیشرفتها، چهرههای اثرگذار، فعالیتهای خودجوش، و توانمندیهای اقتصادی و فرهنگی هر منطقه باید روایت شود تا تصویر واقعی و امیدبخش خراسان در سطح ملی بازتاب پیدا کند.
حسین زاده مظلومی گفت: در زمان این رویداد ما به یک مسئله قابل حل که نیاز به پوشش رسانهای در شهرستان منتخب دارد میپردازیم تا با رسانه بتوانیم قدمی در حل مشکلات مردم شهرستان برداریم.
وی افزود: در حکمی حجتالاسلام والمسلمین حسین صاحبالزمانی را بهعنوان دبیر رویداد رسانهای خراسانجان منصوب کردم با توجه به گستردگی طرح و نقش فعال گروههای مردمی، دبیر رویداد مأموریت دارد هماهنگی جریانهای مردمی، ظرفیتهای محلی و تیم های رسانهای را بر عهده بگیرد تا روایت هر شهرستان بهصورت دقیق، واقعی و عمیق ثبت و منتشر شود.
وی ادامه داد: خواف تنها آغاز مسیر است در هفتههای پیشرو، این روایتگری مردمی در سایر شهرستانها ادامه خواهد یافت تا ظرفیتهای متنوع و کمتر دیده شده خراسان رضوی، در سطح ملی و حتی فراملی مطرح شود.