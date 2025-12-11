رئیس قوه قضائیه در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه (س) و مقام مادر و روز زن گفت: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه و گل است و باید هرچه بیشتر مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه پنجشنبه ۲۰ آذر در خجسته سالروز ولادت با سعادت دُردانه آفرینش، حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، در مراسم گرامیداشت مقام زن و مادر قوه قضائیه، با اشاره به عظمت متعالی وجود مقدس حضرت زهرای اطهر، افزود: زهرای اطهر یک انسان کامل و یک اسوه حسنه برای بشریت هستند؛ ایشان در اعتلای اسلام همراه با پدر بزرگوارش رسول‌الله و همسرش امیرالمومنین علی علیه‌السلام بودند. زهرای اطهر علاوه بر اینکه در همسری و مادری اسوه هستند، در دفاع از حق نیز الگو و نمونه محسوب می‌شوند؛ ایشان در میدان جهاد تبیین و ولایتمداری و نشان دادن انحرافات از اسلام، ممتاز بودند و نه تنها مسلمانان که بشریت، مدیون و وامدار ایشان هستند.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما که از محبان و دوستداران حضرت زهرای اطهر هستیم، باید تلاش کنیم تا در مسیر مقدس ایشان گام برداریم؛ باید در ولایت‌مداری و در عفاف و حجاب و حیا در مسیری گام برداریم که طلایه‌دار آن زهرای اطهر است؛ اگر چنین باشد شفاعت ایشان در محشر شامل حال ما می‌شود و وجود مقدس ایشان در این دنیا نیز دست ما را می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای افزود: جایگاه و شأن زن در اسلام بسیار بالا است؛ حقوق زن نیز از منظر اسلام بسیار در مرتبه رفیعی قرار دارد؛ این زن در مکتب اسلام، مدیر و ستون خانواده است؛ خانواده‌ای که نهاد اجتماع از آن تشکیل می‌شود و مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی محسوب می‌گردد؛ فلذا جایگاه و شأن زن در اجتماع بسیار رفیع است.

رئیس دستگاه قضا گفت: نقش مادر در تربیت فرزند به ویژه در دوران طفولیت بسیار بیشتر و موثرتر از پدر است؛ فلذا افراد و اعضای اجتماع که می‌توانند نقش موثر و بی‌بدیلی در اعتلای یک جامعه داشته باشند تربیت‌یافتگان دامان مادر هستند؛ بنابراین از این حیث نیز نقش مادر و زن در اعتلای جامعه بسیار چشمگیر و شایان توجه است.

رئیس قوه قضائیه افزود: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه و گل است و باید هرچه بیشتر مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. این دیدگاه و این گفتمان تفاوت آشکاری با مکتب غربی دارد که به زن به مثابه یک کالا می‌نگرد که باید عرضه شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «صارمی» رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مقام والای همه مادران به ویژه مادران انبیاء و اولیای الهی، امامین انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع‌مقدس‌های هشت‌ساله و دوازده روزه، مدافعان امنیت، مدافعان سلامت و مدافعان حرم را گرامی داشت و گفت: مادران سرزمین ایران همواره در طول تاریخ، شیرمردان و شیرزنان فراوانی را در دامان پرمهر خود تربیت کرده و پرورش داده‌اند و ما در جلسه‌ای که امروز در آن حضور داریم خود را ملزم به گرامیداشت مقام همگی این مادران می‌دانیم.