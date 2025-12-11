در همایش تخصصی مدیران حقوقی شهر‌های جدید، اهمیت هماهنگی رویه‌های حقوقی و افزایش توان کارشناسی به منظور کاهش دعاوی حقوقی و تسریع اجرای طرح‌ها برجسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش تخصصی مدیران حقوقی شهرهای جدید با حضور شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی، مهدی ابراهیمی و فرزاد حسنی اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، و امان‌اله کردی مدیرعامل شهر جدید تیس در تیس برگزار شد.

در این جلسه محورهایی از جمله یکسان‌سازی رویه‌های حقوقی، پیشگیری از دعاوی مربوط به اراضی و اموال شرکت‌ها و حقوق مشارکت‌های مردمی و خصوصی بررسی شد.

معاون وزیرراه و شهرسازی بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه و ارائه مشاوره تخصصی برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تأکید کرد.

ابراهیمی نقش هماهنگی مدیران حقوقی را در بهره‌وری طرح ها کلیدی دانست و حسنی ارتقای دانش حقوقی و تعامل سازنده میان واحدهای حقوقی را ضروری شمرد.

مدیرعامل شهر جدید تیس میزبانی این همایش را فرصتی برای هم‌افزایی تخصصی و رفع چالش‌های حقوقی ارزیابی کرد.

در پایان، تأکید بر عملیاتی‌سازی مصوبات و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی به منظور افزایش انسجام حقوقی بین شهرهای جدید انجام شد.

این همایش گامی مهم در جهت توسعه نگاه حقوقی هماهنگ در مدیریت شهرهای جدید به شمار می‌رود.