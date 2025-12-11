معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات در جلسه نظارتی شرکت ملی پست بر ضرورت اولویت قرار گرفتن تأمین رضایت مردم، بهبود معیشت کارکنان و توسعه پست بین‌الملل با محوریت تجارت الکترونیک فرامرزی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۰ آذر در جلسه «پنجشنبه‌های نظارتی» شرکت ملی پست که با حضور احسان چیت‌ساز، جمعی از معاونان ستادی و مدیران‌کل پست برگزار شد، گزارشی از برنامه‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و اقدامات انجام‌شده در حوزه بهبود شاخص‌های رضایتمندی مشتریان، کاهش ۵۰ درصدی تخلفات اداری، به‌کارگیری انرژی‌های پاک و توسعه پست سبز شامل نصب پنل‌های خورشیدی، توسعه ناوگان حمل‌ونقل دوگانه‌سوز، توسعه سامانه‌ها و کاهش مصرف کاغذ، ارتقای خدمات رفاهی و پرداختی کارکنان شاغل و بازنشسته، راه‌اندازی سورتینگ هوشمند تجزیه مرسولات در پنج استان، تولید شبکه‌ای از داده‌ها، به‌کارگیری ۲۶ نفر از بانوان در پست‌های مدیریتی و تدوین برنامه توانمندسازی برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مدیریتی زنان ارائه داد.

محمد احمدی افزود: امسال همچنین شاهد تدوین سند استراتژی هوش مصنوعی، افزایش مرسولات، توسعه خطوط و نمایندگی‌های پست روستایی، ایجاد نمایندگی‌های پست عشایری در هشت استان برای نخستین بار، تهیه کارنامه عملکرد شش‌ماهه تمام واحد‌های اجرایی، تحقق ۹۵ درصدی درآمد و ۸۵ درصدی ترافیک پیش‌بینی‌شده، کسب جایزه نوآوری در دوازدهمین گردهمایی اتحادیه آسیا-اقیانوسیه (APPU) و حضور یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی برای نخستین بار در گردهمایی‌های این اتحادیه بودیم.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های آتی شرکت ملی پست افزود: استقرار دستگاه سورتینگ در سه استان دیگر، اجرای پروژه بازنگری اساسنامه و گذار از پست سنتی به صنعت پست، همکاری با پژوهشگاه فضایی برای ایجاد مزرعه تولید پنج مگاوات برق در مرکز تجربه مبادلات همدان با نصب پنل‌های خورشیدی، راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس با ظرفیت ۷۵ کیلووات، جایگزینی موتور‌های برقی با موتور‌های بنزینی و خرید ۱۲۰۰ دستگاه خودروی جدید از جمله برنامه‌های پیش‌ِ رو است.

در ادامه، مدیران و معاونان مربوطه نیز برنامه‌های جاری و چشم‌انداز آینده را بر اساس حوزه‌های تخصصی خود تشریح کردند.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در جمع‌بندی این نشست گفت: شرکت ملی پست تاکنون ساختار پروژه‌ای نداشته، اما امسال این ساختار ایجاد شده و این اقدام قابل تحسین است.

احسان چیت‌ساز، تأمین رضایت مردم و بهبود معیشت کارکنان، توسعه پست بین‌الملل به‌ویژه ایجاد تجارت الکترونیک فرامرزی، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک بخش خصوصی در زنجیره ارزش، تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی، رفع موانع تکمیل پروژه جی‌نف و بررسی عرضه بخشی از سهام شرکت در بورس اوراق بهادار را مورد تأکید قرار داد.

این جلسه با هدف ارزیابی دقیق‌تر برنامه‌ها و اقدامات شرکت ملی پست برگزار شد و در آن معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز به‌صورت مستند نظرات، پرسش‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای ارتقای عملکرد این مجموعه ارائه کردند.

سلسله نشست‌های «پنجشنبه‌های نظارتی» هر هفته به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و طی آن عملکرد مجموعه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی و تیم تخصصی او مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در پایان این نشست، به مناسبت روز زن از بانوان حاضر در این نشست با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.