تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران ایران با برتری مقابل ژاپن در دیدار نهایی بازی‌های پاراآسیایی جوانان، به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) میان ایران و ژاپن برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شدند و عنوان قهرمانی این دوره بازی‌ها را از آن‌خود کردند.

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران امروز با شکست امارات راهی مرحله نیمه نهایی شد سپس با غلبه بر فیلیپین فینالیست شد. این تیم روز گذشته هم در گروه A مرحله گروهی برابر بنگلادش و عراق پیروز شد، اما در رقابت با ژاپن شکست خورد و اینگونه به مرحله یک چهارم صعود کرد.

محمد طا‌ها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران را تشکیل می‌دهند. غلامرضا نامی هدایت این تیم را بر عهده دارد.