در سالروز میلاد بهانه آفرینش حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) سراسر آذربایجان شرقی غرق نور و شادی و جشن و سرور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) جشنهای فاطمی در هیئتها و حسینیههای شهرهای استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است و مردم ولایتمدار این خطه از کشورمان با حضور در مراسم ویژه این روز به ساحت مقدس مادر اهل بیت (علیهمالسلام) عرض ارادت میکنند.
همچنین خانوادهها با برگزاری جشن روز مادر و بزرگداشت مقام زن به دست بوسی مادران میروند و از زحمتهای این فرشتگان مهربان تجلیل میکنند.