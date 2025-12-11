جشن‌های میلاد حضرت زهرای مرضیه در آذربایجان‌شرقی

در سالروز میلاد بهانه آفرینش حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) سراسر آذربایجان شرقی غرق نور و شادی و جشن و سرور است.