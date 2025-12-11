رئیس جمهور گفت: نقشه راه روابط تجاری تهران و آستانه، برای ارتقاء سطح تجارت تا سقف ۳ میلیارد دلار تهیه شده و آماده اجراست.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اسناد و تفاهم‌نامه‌های همکاری ایران و قزاقستان در حضور رؤسای جمهور و مقامات دو کشور با هدف ارتقاء سطح روابط، امضا شد.

رئیس جمهور، خواستار توسعه روابط دو جانبه با جدیت و حساسیت بیشتر و همچنین، مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و غرب شد.

آقای پزشکیان، قزاقستان را شریک مهم ایران در منطقه و همسایه دریایی مؤثر، توصیف کرد و گفت: نقشه راه روابط تجاری تهران و آستانه، برای ارتقاء سطح تجارت تا سقف ۳ میلیارد دلار، تهیه شده و آماده اجراست.