رئیس جمهور گفت: نقشه راه روابط تجاری تهران و آستانه، برای ارتقاء سطح تجارت تا سقف ۳ میلیارد دلار تهیه شده و آماده اجراست.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اسناد و تفاهمنامههای همکاری ایران و قزاقستان در حضور رؤسای جمهور و مقامات دو کشور با هدف ارتقاء سطح روابط، امضا شد.
رئیس جمهور، خواستار توسعه روابط دو جانبه با جدیت و حساسیت بیشتر و همچنین، مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا و غرب شد.
آقای پزشکیان، قزاقستان را شریک مهم ایران در منطقه و همسایه دریایی مؤثر، توصیف کرد و گفت: نقشه راه روابط تجاری تهران و آستانه، برای ارتقاء سطح تجارت تا سقف ۳ میلیارد دلار، تهیه شده و آماده اجراست.