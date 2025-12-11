به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یزدان آزرمی با اشاره به آخرین وضعیت روند نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همدان گفت: فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرایی انتخابات در شهر همدان از ۲۸ آذر ماه آغاز و تا دوم دی ماه امسال ادامه خواهد داشت.

او درباره تشکیل هیات‌های اجرایی در روستا‌ها افزود: این روند حدود یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات استان همدان گفت: جلسات ستاد به شکل مستمر برگزار می‌شود و تمامی اقدامات لازم برای فراهم‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها در دستور کار قرار دارد.