

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمید قنبری در جمع فعالان اقتصادی و بازرگانان در ساری با بیان اینکه تصمیم‌گیری منطقی در نظام بین‌المللی نیازمند اقتصاد مقاوم است، گفت: دست برتر در مذاکرات از قدرت داخلی سرچشمه می‌گیرد



او با بیان اینکه دولت چهاردهم برای رونق اقتصادی حمایت از صادرکنندگان، واردکنندگان و رفع مشکلات ارزی را در اولویت قرار داده است از مقررات دست‌وپاگیر انتقاد کرد و افزود: نظام ارزی باید به سمت آزادسازی و شفافیت حرکت کند تا نیاز به مداخلات مکرر و ایجاد مقررات جدید از بین برود.



او خواستار حذف تالار‌های مختلف ارزی شد و ادامه داد: دریافت کارمزد‌های مختلف از بازرگانان در تعهدات ارزی، به معنای ریختن تورم به جیب مصرف‌کنندگان است.



معاون وزیر امور خارجه با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی گفت: حذف شورای پول و اعتبار بزرگترین اشتباه بود و حذف بخش خصوصی از این شورا و افزایش افراد دولتی در بانک مرکزی اشتباهی بزرگتر بوده است.



قنبری با بیان اینکه در انتخاب رایزنان اقتصادی و مبنا کارآمدی و شایسته‌سالاری است، گفت: افراد سفارشی را نباید بپذیریم و وزارت امور خارجه دولت چهاردهم تاکنون در مقابل فشار توصیه‌ها ایستاده است.



او بر ضرورت هماهنگی با اتاق بازرگانی برای اعزام عملیاتی رایزن‌های اقتصادی به کشور‌های هدف تأکید و بیان کرد: کارشناسان اقتصادی در وزارت امور خارجه در حال کاربردی شدن هستند و در حد نظری نیستند.



معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: طرح‌های کلیدی هر استان که نقش مهمی در ارزآوری دارد، مورد حمایت وزارت امور خارجه است و این وزارتخانه پیگیر پیدا کردن سرمایه‌گذاران خارجی یا خریدار برای این طرح‌هاست.