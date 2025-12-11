پخش زنده
امروز: -
یکصد و بیست و چهارمین نشست مجمع کلانشهرهای ایران امروز پنجشنبه با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در این نشست با بیان اینکه مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان اثرگذار بر کیفیت زندگی مردم تعریف شده است، گفت: بخش بزرگی از رضایتمندی جامعه مستقیماً به عملکرد این حوزه مرتبط است.
زاکانی با تاکید بر مسئولیت سنگین مدیریت شهری در نظام حکمرانی کشور اظهار داشت: در عمل مدیران شهری شب و روز نمیشناسند تا بتوانند خدمترسان مردم باشند. بهویژه در شهری مانند تهران که بیش از سهچهارم جمعیت در مناطق شهری ساکن هستند، این مسئولیت اهمیت مضاعف پیدا میکند.
وی با قدردانی ویژه از همراهی خانوادههای مدیران شهری افزود: اگر همراهی و ایثار بانوان و خانوادههای مدیران شهری نباشد، انجام این سطح از خدمترسانی شبانهروزی ممکن نخواهد بود.
زاکانی در ادامه با اشاره به گستردگی حوزه عملکرد شهرداریها گفت: مدیران شهری در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند. فاصله تصمیم تا اجرا در مدیریت شهری بسیار کوتاه است و اثر اقدامات آن سریعاً در زندگی مردم نمایان میشود. همراهی خانواده این قشر بهویژه بانوان باعث میشود این مسیر دشوار با انگیزه و توان بیشتری ادامه یابد.
وی با اشاره به تمرکز جمعیت در مناطق شهری گفت: بیش از ۷۵ درصد مردم کشور در شهرها زندگی میکنند و بخش عمدهای از آنها در کلانشهرها مستقر هستند. این واقعیت، اهمیت نقش شهرداریها را دوچندان میکند و ما باید شرایطی فراهم کنیم که کیفیت خدمترسانی به شهروندان هر روز ارتقا پیدا کند.
شهردار تهران در پایان با تبریک این ایام و قدردانی مجدد از خانوادههای مدیران شهری گفت: امید ما این است که با توکل بر خداوند و همراهی خانوادهها و تلاش مدیران شهری بتوانیم سطح خدمت به مردم را بیش از گذشته بالا ببریم و قدمی موثر در بهبود زندگی شهروندان برداریم.