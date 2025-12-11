پخش زنده
امروز: -
مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولان ایستاده و معلولان نشسته با حریفان خود به رقابت پرداختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ورزشکاران ابتدا در بخش دست چپ و سپس در دست راست مقابل حریفان خود قرار گرفتند.
در پایان این رقابتها که به صورت فشرده و در یک روز با حضور ورزشکارانی از ایران، ازبکستان، قزاقستان، امارات، افغانستان، قرقیزستان، مغولستان، سوریه، تایلند و تاجیکستان پیگیری شد، تیمهای پارامچ اندازی مردان و بانوان ایران موفق به کسب ۳۲ مدال از جمله ۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۲ برنز شدند.
ماهرخ السادات احمدپناه، حمیرا شاهیان یار و مریم عبدالوند به عنوان مربی و رقیه اله کرمی به عنوان سرپرست تیم دختران و حسن قربان، میثم گلی، مهدی عبدالوند به عنوان مربی و امیر ماندگارفرد به عنوان سرپرست تیم پسران را همراهی میکردند.