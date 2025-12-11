پخش زنده
امروز: -
فصل جدید مسابقه «ماندنیها»، از شبکه نسیم و فصل پنجم برنامه طنز «دیبیسی فارسی»، از شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل تازه مسابقه تلویزیونی «ماندنیها»، از شنبه ۲۲ آذر از شبکه نسیم پخش میشود.
این مسابقه هر شب از شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۰، با اجرای عباس طاهریان پخش می شود.
«ماندنی ها»، در قالب رقابتی جذاب بر پایه اطلاعات عمومی طراحی شده است و شرکتکنندگان در هر مرحله برای ماندن در رقابت، یکدیگر را حذف میکنند.
این مسابقه با ساختاری پرهیجان و تعاملمحور تلاش دارد فضای رقابتی سالم و سرگرمکنندهای را برای بینندگان فراهم کند. علاقهمندان میتوانند بازپخش این مسابقه را روز بعد در ساعات ۵:۰۰، ۱۰:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ دنبال کنند.
فصل تازه برنامه طنز «دیبیسی فارسی» از این هفته دوباره از شبکه دو پخش می شود. برنامهای که با زبانی هوشمندانه و کنایهآمیز، بخشهای خبری شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بهویژه بیبیسی فارسی را در قالبی متفاوت نقد و روایت میکند.
فصل پنجم برنامه طنز «دیبیسی فارسی»، از جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۰، پخش می شود. این برنامه در فصل تازه خود نیز تازهترین رویدادهای جهان را با نگاهی معکوس، زبانی طنز و رویکردی انتقادی بررسی میکند.
«دیبیسی فارسی»، با شعار طنزآمیز «اینجا همه خبرها راست است!» ساختار رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، بهویژه بیبیسی فارسی، را دستمایه شوخی، بازخوانی و واکاوی قرار میدهد. این برنامه در فصل جدید خود با تغییراتی در شکل و محتوا همراه شده و علاوه بر بخش خبری، شامل بخش های متنوعی همچون مستند نمایشی، راستیآزمایی، سرخطهای مستقل خبری و بخشهای ویژه تازه است.
فصل پنجم «دیبیسی فارسی»، در ۵۲ قسمت با تهیهکنندگی الیاس یزدی، کارگردانی علی علیپور، مجریطرح محمدمهدی احمدیان و نویسندگی ناصر جوادی تولید شده است.
این برنامه در تلاش است با نگاهی انتقادی، اما خوشطنین، مخاطبان را به تماشای روایتی متفاوت از بازتاب رخدادهای روز دعوت کند.