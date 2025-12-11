وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاوردهای پزشکی کشور، هزینه انجام پیوند اعضا در ایران را یک‌هشتم مشابه خارجی دانست و بر لزوم تقویت خودباوری ملی در حوزه سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در جشن ۱۰ هزارمین پیوند سلول بنیادی بیمارستان شریعتی، و سی و پنجمین سالگرد پیوند سلول‌های بنیادی با تبریک روز میلاد حضرت زهرا (س)، کار‌های بزرگ و ماندگار انجام شده در تاریخ پزشکی کشور را یادآور شد و از بزرگان این عرصه تقدیر کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بزرگان جراحی کشور، گفت: شروع کردن یک کار بسیار دشوارتر از ادامه مسیر است، مهم این است که فردی در نقطه‌ای از کشور، نیازی را ببیند و همت کند که این خود بسیار سخت است.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرات و اینکه برخی گفته‌اند، اگر همه بیماران کشور را به ترکیه بفرستیم و درمان کنیم هزینه آن برای کشور کمتر است، خودباوری ملی را موضوع بسیار مهمی دانست و اظهار داشت: به عنوان یک شهروند ایرانی، اگر قرار باشد بیمارانمان را برای درمان به کشور‌هایی مانند ترکیه بفرستیم، این موضوع دل‌آزار است، حرکت در مرز‌های علم برای یک کشور، ارزشی بی‌قیمت دارد و شایسته کشوری با پیشینه و فرهنگ ما نیست. وابستگی علمی به دیگر کشورها، شایسته نیست.

وی با اشاره به زحمات گسترده علمی و اقتصادی جامعه پزشکی، آمار‌هایی از پیوند اعضا ارائه کرد و گفت: فقط در یک سال گذشته، حدود پنج هزار و ۶۰ پیوند عضو انجام شده است و هزینه انجام یک پیوند در کشور ما، حدود یک‌هشتم هزینه مشابه در خارج است.

ظفرقندی با قدردانی از خدمات جامعه سلامت در دوران جنگ اقتصادی و همه‌گیری کرونا، بیان کرد: ما در حال حرکت به سمت فعالیت‌های پیشرفته‌ای مانند ژن‌تراپی هستیم و در زمینه‌هایی مانند پیوند کبد و قلب نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: آموزش پزشکی بدون انضباط، استاندارد و کیفیت، می‌تواند مهلک باشد. باید به کیفیت آموزش توجه کرد، نه صرفاً افزایش کمّی و بی‌رویه تعداد دانشجویان.

وزیر بهداشت، با اشاره به آیه‌ای از قرآن، خدمت در حوزه سلامت را به درخت پاکی تشبیه کرد که ریشه در ایمان دارد و ثمره آن به سراسر جامعه می‌رسد.