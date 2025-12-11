پخش زنده
مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: با برنامهریزی دقیق و اجرای اصلاحات ساختاری در باغ ها، میتوان تولید کیوی را اقتصادیتر و صادرات را پایدارتر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنامهای برای احداث باغ های جدید کیوی وجود ندارد و محور سیاستها بر احیا، اصلاح و به روزرسانی باغ های فعلی است.
زهرا جلیلی مقدم با اشاره به ضرورت مدیریت علمی توسعه باغ ها گفت: هیچ طرحی برای ایجاد باغ های جدید کیوی نداریم و اولویت وزارتخانه، بهبود عملکرد باغ های موجود از طریق اصلاح، احیا و بهروزرسانی است.
مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی افزود: در سال گذشته چند رقم جدید کیوی معرفی شده که قرار است در استانهای کیویخیز کشور استفاده شوند تا کیفیت محصول و قدرت رقابتی ایران در بازارهای جهانی افزایش یابد.
زهرا جلیلی مقدم از آغاز صادرات کیوی ایران به چین خبر داد و گفت این مسیر میتواند فرصت تازهای برای توسعه بازارهای خارجی و افزایش درآمد باغداران فراهم کند.