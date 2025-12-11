پخش زنده
رضا حسینوند در دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم پاراوزنه برداری پسران ایران در بازیهای پارا آسیایی جوانان صاحب نشان طلا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پایان رقابت دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم پاراوزنه برداری پسران با قهرمانی و کسب یک مدال طلای خوش رنگ دیگر برای کاروان پاراوزنه برداری ایران همراه بود. در این دسته وزنی رضا حسینوند با اقتدار و بدون رقیب جدی روی سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت.
حسینوند در این دسته وزنی (۷۲ کیلوگرم) با مهار وزنههای ۱۳۷، ۱۴۳ و موفق نبودن در مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود، صاحب نشان طلای این دسته وزنی شد.
در این وزن، پارا وزنه بردارانی از کشورهای ژاپن، عراق، تایلند، ازبکستان و هند رقبای حسینوند بودند که توان رقابت و برتری بر پاراوزنه بردار شایسته کشورمان را در این دوره از بازیها نداشتند.