به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن، جمعی از بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی استان سمنان با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در این نشست با تأکید بر نقش محوری زن و مادر در جامعه، بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های مشخص برای شناسایی، دسته‌بندی و پشتیبانی از ظرفیت‌های بانوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توانمندی‌های بانوان در بسیاری از حوزه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها را خواستار شد.

علی مهرزاد، دبیر جبهه مردمی فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان سمنان نیز در سخنانی نقش تأثیرگذار زنان در پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را مهم دانست و از تشکیل شبکه‌ای منسجم از بانوان فعال، سرآمد و نخبه در استان با هدف هم‌افزایی و ساماندهی فعالیت‌ها خبر داد.