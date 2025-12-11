پخش زنده
مسابقات والیبال جشنواره طلاب بسیجی حوزه علمیه قم با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات والیبال جشنواره طلاب بسیجی حوزه علمیه قم با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
در بازی فینال این رقابتها تیمهای شهید سلیمانی و رعدآسا به مصاف هم رفتند و در پایان تیم شهید سلیمانی با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی رسید و با کسب عنوان نخست، جام قهرمانی را بالای سر برد.
تیم علامه مصباح هم در بازی رده بندی برابر تیم ذوالفقار صف آرایی کرد و با پیروزی در دو دست پیاپی بر سکوی سومی ایستاد.
این رقابتها در سالن والیبال غدیر برگزار شد.