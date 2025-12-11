امام‌جمعه تبریز با تبیین جایگاه خانواده در نظام آفرینش بر ضرورت تقویت محبت و رحمت در روابط همسران و نقش آن در شکوفایی کمال انسانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در جمع خانواده‌های کادر و اساتید حوزه علمیه تبریز و در مراسمی که به‌ مناسبت ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) در حوزه علمیه طالبیه با تبریک این میلاد نورانی و تقدیر از برگزارکنندگان این جلسه معنوی، به آیه شریفه «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» اشاره کرده و آن را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های عظمت، قدرت و حکمت الهی در نظام آفرینش دانست.

امام‌جمعه تبریز با تبیین حکمت الهی در قرار دادن دو جنس زن و مرد و تشکیل نهاد خانواده تصریح کرد:کمال انسانی بدون تشکیل خانواده و تجربه محبت و مسئولیت در محیط خانه محقق نمی‌شود. بسیاری از صفات عالیه انسانی از جمله ایثار، انفاق، شجاعت و گذشت در بستر خانواده شکل می‌گیرد و اگر تنها یک جنس در عالم وجود داشت مسیر تکامل بشر ناقص می‌ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل بخش مهمی از سخنان خود را به شرح مفهوم مودّت و رحمت در زندگی مشترک اختصاص داده و اظهار داشت: پیش از ازدواج میان زن و مرد هیچ رابطه‌ای جز اشتراک در انسانیت وجود ندارد اما به مجرد جاری شدن عقد شرعی مودّت و رحمت الهی میان آن دو قرار داده می‌شود. این محبت ریشه الهی دارد و انسان باید آن را در گفتار و رفتار حفظ و تقویت کند.

وی با اشاره به روایات اهل‌بیت (ع) درباره ضرورت ابراز محبت میان همسران افزود: اظهار محبت نه تنها از شان مرد نمی‌کاهد بلکه استحکام خانواده را تضمین می‌کند. محبت امری قلبی است، اما باید در رفتار نیز دیده شود تا تاثیر ارزشی پیدا کند. همان‌گونه که پدر و مادر محبت به فرزندان را در عمل نشان می‌دهند، رابطه همسران نیز باید همراه با ابراز مودّت باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه رحمت مرحله عمیق‌تری از محبت است خاطرنشان کرد:رحمت گستره‌ای دارد که از خانواده آغاز می‌شود و می‌تواند تا جامعه، وطن و حتی همه انسان‌ها توسعه یابد. انسان مومن نسبت به ظلم بر هر انسانی ناراحت می‌شود زیرا رحمت، امری قلبی و فطری است.

امام‌جمعه تبریز با تاکید بر اینکه ابراز محبت نیازمند امکانات ویژه یا تشریفات سنگین نیست گفت: گاهی محبت در ساده‌ترین رفتار‌ها جلوه می‌کند. مهم آن است که همسر و خانواده، محبت و توجه انسان را احساس کنند.