رئیس کل دادگستری قم گفت: همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) پنج بانوی زندانی جرایم مالی غیر عمد واجد شرایط با پیگیری ستاد دیه استان به آغوش خانواده خود بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری قم با تبریک ولادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها وگرامیداشت مقام مادر و روز زن، با اعلام این خبر افزود: با هماهنگیهای انجام شده در مراجع قضائی استان در پذیرش اعسار زندانیان و همچنین آورده خانواده زندانیان و پرداخت مبلغ قابل توجهی از محل کمکهای خیرین ستاد دیه، پنج زندانی زن همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها از زندان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.
وی گفت: به مناسبت فرخنده میلاد دخت نبی مکرم اسلام (ص)، با تعلیق، مرخصی و آزادی ۲۰ مددجوی زندانی در شهرستان کهک در استان قم موافقت شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: تنها مرجع رسمی آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان ستاد دیه است. واریزی کمکهای خیرین به حساب ستاد با نظارت دادگستری استان و هیات امنای ستاد دیه قم، صرفا در جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هزینه میشود.
حجتالاسلام موسوی گفت: خیران میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره حسابهای بانک ملی ۰۲۰۱۲۳۱۶۱۸۰۰۹، بانک ملت ۱۸۲۲۲۸۸۷۲۴ و بانک تجارت ۱۵۳۰۰۸۵۵۹۳، شماره کارتهای ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۵۷۶۶۲۳ بانک تجارت و ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۰۰۰۰۸۸۸ بانک ملی واریز کنند.