۵۳ طرح آبرسانی با صرف هزینه ۱۱۶ میلیارد تومان در ۳۷ روستای محروم و مرزی شهرستان تربت جام بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده محورعملیاتی شهید محمدزاده تربت جام گفت: با بهره برداری از این تعداد طرح آبرسانی، بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهرهمند شدند.
سرهنگ پاسدار رمضانی مقدم با بیان اینکه در اجرای این تعداد طرح آبرسانی مجموعا پنج حلقه چاه آب شرب حفر شده است، افزود: طرح آبرسانی به روستای قلعه گک هم با صرف هزینه ۲۰ میلیارد تومان انجام شد و مردم این روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
فرماندار تربت جام هم گفت: تا پایان امسال طبق برنامه، تعداد دیگری از طرحهای آبرسانی به بهره برداری میرسد.
محسن مه آبادی افزود: یکی از برنامههای مهمی که دولت چهاردهم دنبال میکند، رفع محرومیت زدایی مخصوصا در حوزههای آب و راه روستایی است.