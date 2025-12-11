به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در این بازدید ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به همه مادران و بانوان، حضور در کنار سالمندان را توفیقی الهی دانست و گفت: در چنین روز مبارکی خداوند توفیق داد تا در محضر مادرانی باشیم که سال‌ها برای خانواده و جامعه زحمت کشیده‌اند این دیدار فرصتی بود تا به این عزیزان عرض ادب کنم.

امام‌جمعه بوشهر مهم‌ترین نیاز سالمندان را محبت، توجه و همراهی دانست و تأکید کرد: این مادران تنها به نگهداری نیاز ندارند؛ آنچه برایشان حیاتی است مهر و محبت، به‌ویژه از سوی فرزندان و بستگان است. این عزیزان ریشه‌های جامعه انسانی ما هستند و وجودشان برکت و دعاست.

وی با تشکر از کادر نگهداری خانه سالمندان محمدیه و مجموعه‌های مشابه در سراسر کشور، از زحمات کارکنان، پرستاران و سازمان بهزیستی قدردانی کرد و افزود: تمیزی، نظم و رسیدگی که در این مرکز مشاهده شد، حاصل تلاش صادقانه پرسنل است.

وی همچنین از مردم خواست تا در حد امکان از والدین سالمند خود در خانه مراقبت کنند و گفت: پدر و مادر وقتی فرزندان و نوه‌ها را می‌بینند روحیه می‌گیرند و زندگی دوباره پیدا می‌کنند. هر فرزندی که در پیری از والدین خود نگهداری کند، دعای خیر آنان همراهش خواهد بود و عاقبت‌به‌خیری نصیبش می‌شود.

امام‌جمعه بوشهر ضمن آرزوی سلامتی برای همه سالمندان، بر ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها و جامعه به این قشر تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهرهمچنین با حضور در منازل دو مادر شهید در بوشهربا آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در این دیدار‌ها با تبریک این مناسبت فرخنده، حضور در کنار خانواده شهدا را توفیقی الهی دانست و گفت: امروز خداوند توفیق داد که محضر دو مادر بزرگوار شهید برسیم، برای عرض ادب، تقدیم سلام و احترام و نیز ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب بود.

وی هدف از این بازدید‌ها را بررسی نزدیک مشکلات و نیاز‌های خانواده‌های شهدا دانست و افزود: مادران شهدا معمولاً اهل گلایه نیستند و چیزی مطالبه نمی‌کنند، اما وقتی وارد زندگی آنان می‌شویم و دقیق‌تر پرس‌وجو می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خانواده‌ها، به‌ویژه فرزندان شهید، در سه حوزه اصلی سلامت، مسکن و اشتغال با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به وضعیت موجود گفت: در استان بوشهر ۶۷ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران همچنان فاقد شغل هستند ایجاد اشتغال برای این عزیزان در مراکز صنعتی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه اتمی کار دشواری نیست و تقاضا شده که این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین به ضرورت توجه بیشتر به سلامت والدین شهدا که در سنین بالا هستند اشاره کرد و عملکرد بنیاد شهید در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد، اما خواستار تقویت حمایت‌ها شد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در ادامه افزود: برخی درخواست‌های شخصی نیز وجود دارد که از سوی خانواده‌ها مطرح می‌شود. این موارد توسط مسئولان بنیاد شهید یادداشت و پیگیری می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های دیگر باشد، در سطح استان بررسی خواهد شد تا ان‌شاءالله مشکلات در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

امام‌جمعه بوشهر در پایان با تقدیر از صبر، ایمان و استقامت خانواده‌های شهدا تأکید کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند. امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها، دغدغه‌های این عزیزان هرچه سریع‌تر رفع شود.