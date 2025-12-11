بستری شدن ۳۲ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد
سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد کل بیماران بستری با علائم تنفسی در بیمارستان های استان به ۱۶۰ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مسلم شریفی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شدهاند، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۳ نفر در بخش مراقبتهای ویژه ICU تحت درمان قرار دارند.
سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد افزود: بررسیها نشان میدهد ۴۵ درصد از مراجعات به مراکز درمانی سرپایی و ۲۲ درصد از بستریها با تشخیص آنفلوآنزا صورت گرفته است.
وی همچنین درباره نتایج آزمایشها؛ تاکید کرد: یک سوم از نمونههای دریافتی از بیماران مشکوک، آنفلوآنزا اعلام شده است.
شریفی با هشدار درباره الگوی سنی درگیر، تصریح کرد: بیش از نیمی از مراجعات سرپایی و بستریهای ناشی از بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا، مربوط به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر تداوم وضعیت هشدار در استان، اضافه کرد: اگرچه شاهد کاهش نسبی در آمارها هستیم، اما شرایط همچنان هشدارآمیز است و لازم است مردم به ویژه گروههای آسیبپذیر، دستورالعمل های بهداشتی و توصیههای پیشگیرانه را جدی بگیرند.