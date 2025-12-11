پخش زنده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دستگاههای کم کارکرد در حوزه اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه و رفع تعارض منافع به مسئولان مربوط معرفی میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به عنوان مثال کم کاری دستگاههایی که مربوط به دولت باشد به رئیس جمهور و یا معاون اول وی منعکس میشود و دستگاههای دیگر نیز به مسئولان مربوطه اطلاع داده میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه دستگاههایی که به قانون تمکین نکنند همان ضمانت اجرایی که در قانون شفافیت قوای سه گانه و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد اعمال خواهد شد گفت: عملکرد ۲۵۴ دستگاهها در طول هشت ماه ارزیابی شد و بسیاری از دستگاههایی که به قانون عمل نکرده بودند در همین مدت، با گرفتن فرصت، به قانون عمل کرده و تمام اطلاعات را پیاده کردند.
خدائیان با اشاره به اینکه معدود دستگاههایی کم کارکرد هستند که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد افزود: همه دستگاهها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند و در نخستین جشنواره شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع تعدادی از دستگاهها که عملکرد خوبی داشتند قدردانی کردیم که تشویقی برای سایر دستگاهها باشد.
وی گفت: سازمان بازرسی بر اساس قانون اساسی دو وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور را بر عهده دارد در اجرای این وظیفه و با تاکیدهایی که رئیس دستگاه قضائی درباره پیشگیری از وقوع جرم و فساد دارد، این وظیفه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به سازمان بازرسی محول شد تا ما بر اجرای صحیح قوانین مربوط به شفافیت و رفع تعارض منافع در کشور نظارت دقیقتر داشته باشیم و به صورت میدانی عملکرد تک تک دستگاهها را در این دو زمینه بررسی کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر نهادینه شدن فرهنگ شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع در جامعه تاکید کرد و افزود: اگر همه چیز مهر محرمانه داشته باشد و شفاف نباشد، مردم نمیتوانند نظارت همگانی خود را اعمال کنند.
خدائیان گفت: مردم حق دارند بدانند که کارگزارشان به چه شکلی خدمت رسانی میکند و آیا به وظیفه خود عمل میکند؟ و آیا تعارض منافعی دارد یا خیر.